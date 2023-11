wichtige Spiele für heimische Teams HSG Wittlich will die Euphorie nach dem Sieg über Tabellenführer Friesenheim/Ketsch II ins Rheinland-Derby gegen Bassenheim mitnehmen

Ausgangslage: Nächstes Heimspiel für die bisher zuhause ungeschlagene HSG Wittlich! Das Team von Trainer Tobias Quary erwartet am Samstagabend den TV Bassenheim zum Rheinland-Derby. Beim Sieg gegen den bisher ungeschlagenen Tabellenführer aus Friesenheim/Ketsch am vergangenen Sonntag zeigte die Mannschaft aus der Säubrennerstadt, welches Potential das Team hat und das man jede Mannschaft in der Liga schlagen kann. Vor allem zuhause mit der Unterstützung der Halle scheint das Quary-Team in dieser Saison kaum zu besiegen. Wären da nur nicht die unerwarteten Auswärtsniederlagen in Budenheim und Haßloch! Die Saison ist noch lange und es kann noch viel passieren! Durchaus zufrieden kann der kommende Gast, der TV Bassenheim mit dem Verlauf der bisherigen Saison sein. Zwar tat sich die Mannschaft am vergangenen Wochenende gegen das Kellerkind aus Saarbrücken lange schwer, um am Ende einen dennoch verdienten Arbeitssieg einzufahren. Doch in Wittlich sind die Karten neu gemischt. Unterschätzt werden die Gäste von den Eifelanerinnen sicherlich nicht, immerhin steht das Team mit 12:8 Punkten auf Platz 6! Knüpft das Quary Team aber an die Vorstellung der letzten Woche an, sollte die Heimserie der Wittlicherinnen auch gegen Bassenheim Bestand haben.