Hunsrückerinn rutschen weiter in der Tabelle ab Maouia Team verpasst Überraschung in Budenheim

Den erwarteten Handballkrimi lieferten sich der Tabellenzweite aus Budenheim und die Hunsrück HSG, am Ende mit dem besseren Ausgang für die Gastgeberinnen, doch erneut war mehr drin für das Team von Trainer Maouia Ben Maouia! Ein Wiedersehen mit ihrer ehemaligen Mannschaftskollegin Lia Römer gab es für die Hunsrückerinnen in Budenheim! Den Start ins Spiel verschliefen die Hunsrückerinnen nicht, lagen von Beginn an in Führung und zwangen die Gastgeberinnen mit ihrem Trainergespann Diana und Marcus Quilitzsch bereits in der 11. Minute zur ersten Auszeit. Bis dahin führte Melissa Gräber ihre Mannschaft mit ihren drei Treffern zur 3:4 Führung! Lisa Rolinger legte zur 3:5 Führung vor und n der Folge verpassten es die Hunsrücker Wölfinnen, ihre Führung deutlicher auszubauen. Melissa Gräber vergab die Siebenmeterchance und so glichen die Gastgeberinnen mit zwei schnellen Treffern zum 5:5 (15.) aus. Hanna Litzenburger zeigte sich treffsicher vom Punkt, brachte ihre Mannschaft erneut in Führung, steuerte auch den Treffer zum 5:7 (18.) zur zwei Tore Führung bei, kassierte aber die kurz darauf die Zeitstrafe. Als die Gastgeberinnen an HSG Torfrau Vanessa Gerken beim Siebenmeter scheiterten war es erneut Melissa Gräber, die ihre Mannschaft erstmals mit drei Toren in Führung brachte (5:8). Es folgte die stärkste Phase der Gastgeberinnen, die sich auf 8:8 (24.) herankämpften und das Spiel bis zur Pause ausgeglichen gestalteten. Nach dem Wechsel verlief die Anfangsphase ausgeglichen, die Gastgeberinnen legten den Treffer vor, die Hunsrückerinnen glichen aus. So blieb die Begegnung über 12:12 und 14:14 (37.) völlig ausgeglichen. In Überzahl nutzten die Gäste ihre Chance per Siebenmeter nicht, um erneut auszugleichen, doch Lisa Rolinger sorgte mit ihrem Gegenstoßtreffer wieder für das Remis zum 15:15 und als Jule Kappes auf 15:16 erhöhte, nahmen die Gastgeberinnen die nächste Auszeit (42.). Die Zeitstrafe gegen Hanna Litzenburger nutzte Budenheim um beim 17:16 (44.) erneut vorzulegen, baue diese Führung sogar auf 19:17 (48.) aus. 10 Minuten vor Spielende war es Maouia Ben Maouia, der die Auszeit beim 19:18 (51.) nahm. Zwar gelang Ann Katrin Molz nochmals der Ausgleich, doch Budenheim legten zwei Treffer in Folge zum 21:19 (53.) nach und war auf dem besten Wege, das Spiel in den letzten Minuten zu ihren Gunsten zu entscheiden. Doch das Maouia Team hielt dagegen, bis 22:21 dran und 40 Sekunden vor dem Ende nahmen die Gäste ihre letzte Auszeit, brachten die Führung über die Zeit! Während Budenheim mit dem Sieg den Anschluss an den Tabellenführer aus Ketsch/Friesenheim II hält, rutschen die Hunsrückerinnen mit 11:11 Punkten weiter ins Mittelfeld der Tabelle ab!