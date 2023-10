kehren die heimischen Oberligisten in die Erfolgsspur zurück Hunsrück muss zum Rheinland-Derby - Wittlich erwartet am Sonntagabend Mundenheim

HSG Wittlich – VTV Mundenheim (Sonntag, 18 Uhr, Berufsbildende Schule)

Ausgangslage: Quo vadis, HSG Wittlich? Wohin geht’s diese Saison für die Mannschaft von Trainer Tobias Quary? Diese Frage stellt sich nach den beiden Auswärtsniederlagen der Eifelanerinnen, durch die der Traum von der Meisterschaft erst einmal in weite Ferne gerückt ist. Will man am Ende ein Wort bei der Titelvergabe mitreden, darf man sich jetzt keine Punktverluste mehr leisten. „Wir wissen, dass wir mit den Niederlagen und dort gezeigten Leistungen nicht zufrieden sein können. Doch das ändert nichts an der Tatsache, dass wir weiter an unsere Vorgaben glauben. Wir haben gesehen, an welchen Stellschrauben wir drehen müssen und ich glaube fest an die Qualität jeder Einzelnen und der Mannschaft. Jetzt müssen wir einfach von Spiel zu Spiel denken“, erklärt Quary. Mit dem VTV Mundenheim kommt ein Gegner, der mit 5:7 Punkten im Mittelfeld auf Platz 9 liegt und sich den Saisonverlauf auch anders vorgestellt hatte. Dabei hatten die Gäste durchaus Pech, verloren denkbar unglücklich im Auftaktspiel gegen Haßloch, entführten souverän die Punkte aus Saarbrücken, kamen mit einem Punkt aus dem Hunsrück nach Hause, überrannten den TV Wörth in eigener Halle mit 26:15, mussten neidlos die Überlegenheit des Topfavoriten Ketsch/Friesenheim II bei der 35:24 Auswärtsniederlage anerkennen und entführten beide Punkte aus Bassenheim. Wittlich konnte seine drei Heimspiele gewinnen, mussten sich lediglich in fremden Hallen in Budenheim und zuletzt in Haßloch geschlagen geben. Mit Mundenheim kommt ein spielstarker Gegner, gegen die das Eifel-Team alles geben muss, um am Ende die beiden Punkte in Wittlich zu behalten.

Personal: Bis auf die verletzten Anne Krag und Zoe Eiden steht der gleiche Kader wie in der Vorwoche auf dem Spielfeld.

Prognose: „Es kommt ein guter Gegner zu uns und ich rechne damit, dass das Spiel zu zum Ende offenbleiben wird. Eigentlich spielen die Gäste eine körperbetonte 6.0 Abwehr, doch ich gehe davon aus, dass Mundenheim unser Spiel gesehen hat und dabei festgestellt hat, dass wir uns gegen eine offensive Deckung eher schwertun. Deshalb gehen wir von einer offensiveren Deckung der Gäste aus und werden darauf vorbereitet sein. Mit Marlies Marder kam im aus der letztjährigen A-Jugend eine starke Spielerin in den Kader der Gäste, die einen guten Schuss aus der Distanz hat und Torgefahr ausstrahlt. Darauf müssen wir uns in der Deckung besonders einstellen. Es kommen ein paar harte Wochen auf uns zu, in denen wir aber auch beweisen können, dass wir leistungsmäßig besser sind, als letzte Woche. Damit wollen wir am Sonntagabend anfangen,“, verspricht Quary.Tabelle