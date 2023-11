richtungsweisendes Spiel zwischen Hunsrück HSG und Mainz-Bretzenheim II Wittlich in heimischer Halle Favoritinnen

Ausgangslage: Die HSG Wittlich erwartet am Samstagabend den Tabellenelften der Tabelle, die Mannschaft der HSG TVA/ATSV Saarbrücken. Die Mannschaft aus der Saarbrücker Landeshauptstadt geht als Außenseiterin in diese Begegnung, zumal die bisherigen Ergebnisse eine deutliche Sprache sprechen. Zuhause ist das Team aus der Eifel mit Trainer Tobias Quary in bislang allen Heimspielen ohne Punktverlust, die Gäste dagegen haben in fremden Hallen in dieser Saison noch nichts Zählbares vorzuweisen. Alle drei Siege fuhr die Mannschaft in ihren Heimspielen ein, gewann allerdings letztes Wochenende gegen den anderen Saarlandvertreter aus Köllertal. Dabei konnte Trainer David Hoffmann erstmals auf den kompletten Kader zurückgreifen. „Ein guter Wiederaufsteiger, der vor Corona sang- und klanglos abgestiegen ist und sich aber jetzt extrem verbessert in der Liga präsentiert“, weiß Wittlichs Coach Tobias Quary.