Derby im Hunsrück auch ein Duell der Toptorjägerinnen Hunsrück HSG fordert die HSG Wittlich

Ausgangslage: Mit Spannung wird das Lokalderby der stärksten Damenmannschaften der hiesigen Region erwartet. Die Hunsrück HSG, die in den letzten Jahren immer ein Wort bei der Titelvergabe in der RPS Oberliga mitreden konnte, trifft auf den Drittligaabsteiger Wittlich, für den es auswärts noch nicht so rund läuft, wie sich dies Mannschaft und Trainerteam vorstellen. So resultieren die beiden bisherigen Niederlagen aus zwei Auswärtsspielen, zuhause wurden die Eifelanerinnen bislang kaum gefordert. Für beide Teams steht am Wochenende ein richtungsweisendes Spiel an: für die Gastgeberinnen geht es mit Trainer Maouia Ben Maouia darum, nicht den Anschluss an die Spitzengruppe zu verlieren. Souverän führt derzeit die FSG Ketsch/Friesenheim II mit sieben gewonnenen Spielen die Tabelle an, gefolgt von Budenheim und Haßloch mit jeweils einer Niederlage. Die Hunsrückerinnen liegen mit 9:5 Punkten auf Platz 6 der Tabelle, während Wittlich mit 10:4 Punkten auf Platz vier liegt. Die Gäste mit ihrem Trainer Tobias Quary wissen nur allzu gut, dass bei einer weiteren Auswärtsniederlage der Titelgewinn in weite Ferne rückt. Man darf also gespannt sein, welches Team als erstes seine Nerven in den Griff bekommt und zu seinem Spiel findet. „Eine Prognose für dieses Spiel ist schwer! Wir warten mal ab, was am Ende rauskommt. Es wäre natürlich gut, wenn wir die Punkte im Hunsrück behalten, um den Abstand nach unten größer werden zu lassen. Sicherlich kenne ich Wittlich besser als die anderen Mannschaften, doch scheint deren Leistung ähnlich wie bei uns in dieser Saison schwankend zu sein. Dennoch ist Wittlich aufgrund seiner 3. Ligaerfahrung für mich der klare Favorit“, sagt Hunsrück Coach Maouia Ben Maouia. „Wir treffen auf einen guten Gegner, der vor allem sehr variabel deckt und eine hochmotivierte Abwehr stellt und hier versucht Überzahlsituationen zu schaffen“, weiß Gästetrainer Tobias Quary.