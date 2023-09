3. Spieltag RPS Oberliga Frauen Hat Wittlich den Schock der Auswärtsniederlage verkraftet? - Hunsrück HSG mit Aufstellungssorgen

Ausgangslage: Wie hat das Team von Trainer Tobias Quary die dort unerwartete Auswärtsniederlage in Budenheim verkraftet? Darüber sollte die Begegnung gegen die zweite Mannschaft der TSG Mainz-Bretzenheim Auskunft geben, die im Auftaktspiel bei Ketsch/Friesenheim II mit 42:20 unter die Räder kamen und auch im Heimspiel gegen den TV Bassenheim patzten (21:24). So stehen die Gästen nach zwei Spielen auf dem letzten Tabellenplatz und werden sicher nichts unversucht lassen, Wittlich in eigener Halle die nächste Niederlage beizubringen. „Das Wochenende war ein Schock für uns! Doch jetzt müssen wir eine Reaktion zeigen, doch nun kommt ein anderer Gegner auf uns zu, den wir trotz des Auftaktes nicht unterschätzen werden. Wir müssen am Samstag vor heimischer Kulisse einiges besser machen, als im Auftaktspiel. Vor allem in der Deckung müssen wir eine Schippe drauflegen, das Umschaltspiel besser aufziehen als zuletzt.