Wittlicherinnen können weiter Boden gut machen Wittlich Favorit gegen Tabellenschlusslicht Wörth - Hunsrück HSG in Bodenheim vor schwerem Auswärtsspiel

Ausgangslage: Nach der Niederlage im Derby gegen Wittlich rutscht die Hunsrück HSG ins Mittelfeld ab, belegt mit 9:7 Punkten Platz 6 in der Tabelle und trifft am Samstagabend in Bodenheim auf den Tabellenneunten. Vor allem die zuletzt denkbar knappe Niederlage gegen die TSG Haßloch sollte für das Hunsrück Team um Trainer Maouia Ben Maouia Warnung genug sein. Handball Oberligist TV Bodenheim hat die Abgangswelle durch eine Spielgemeinschaft mit Rheinhessenliga-Vizemeister HC Gonsenheim aufgefangen. Die Mainzer hatten zuvor schon das Zusammengehen mi dem TSV Schott besiegelt.