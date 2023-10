lösbare Aufgaben für heimische Teams Wittlich erwartet Köllertal und Hunsrück HSG fährt nach Wörth

HSG Wittlich – HF Köllertal (Samstag, 20 Uhr, Berufsbildende Schule)

Ausgangslage: Die Rollen vor dem Spiel sind klar verteilt! Die HSG Wittlich geht als 3. Liga Absteiger und einer der Titelkandidaten im laufenden Wettbewerb als klarer Favorit ins Spiel gegen die HF Köllertal, die in der letzten Saison Platz 11 in der RPS Oberliga belegten und die mit drei teilweise sehr deutlichen Niederlagen in die Saison gestartet ist. Der Auftaktniederlage bei der HSG Hunsrück (30:41), der 46:14 Klatsche bei der FSG Ketsch/Friesenheim folgte die 20:33 Heimniederlage vor heimischer Kulisse gegen Bassenheim. In Wittlich wartet auf die neuformierte Mannschaft des HF Köllertal eine ebenso schwere Aufgabe, zumal sich die Eifelanerinnen letzte Woche beim Aufsteiger Lingenfeld/Schwegenheim mit 34:10 so regelrecht den Frust der bisher einzigen Niederlage in Budenheim (28:30) von der „Seele“ gespielt haben. Die Euphorie dieses Spiels will die Mannschaft mit ihrem Trainer Tobias Quary mit in dieses Spiel nehmen. Mit Admira Zvekic und Chantal Söther stellten die Wittlicher Gäste ihre gefährlichsten Angreiferinnen.

Personal: Erstmals nach ihrer langen Verletzung wird Helen Schieke wieder dabei sein. „Das wird uns sicher guttun“, freut sich HSG Coach Tobias Quary, der jetzt aus dem Vollen schöpfen kann.