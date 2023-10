RPS Oberliga Frauen Wittlich erneut mit Kantersieg gegen personell gebeutelte Gäste beim Debut von Helen Schieke

Wittlich schwimmt weiter auf der Erfolgswelle! Die ersatzgeschwächten Gäste schickt das Team von Trainer Tobias Quary mit 48:16 klar geschlagen auf den Nachhauseweg. Letztlich war es die technisch versiertere und athletischere Mannschaft, die am Ende klar die Nase vorne hatte. Die Gäste waren konditionell früh am Ende. Wittlich legte schnell auf 6:1 (10.) vor. Bei Wittlich stand erstmals die langzeitverletzte Kapitänin Helen Schieke ab der 14. Minute beim 10:2 wieder auf der Platte und wurde von den Zuschauern und ihren Mitspielerinnen gefeiert. Beim 16:6 stand die erste 10 Tore Führung der Gastgeberinnen auf der Anzeigetafel! Erst in der 26. Minute gelang der Gästetorfrau die erste Parade! Doch Nachlässigkeiten bei den Gastgeberinnen bescherten den Gästen einfache Tore, die zur Ergebniskorrektur beitrugen. Nach dem Wechsel nahmen die Gäste in der 36. Minute beim 27:10 die erste Auszeit, konnten aber dem Publikum schon leidtun, da sie absolut überfordert waren. Mit dem Trainer und drei Betreuern auf der Bank waren die Gäste dort fast besser besetzt als auf der Spielerbank überzeugend das Gegenstoßspiel der Gastgeberinnen, bei dem die Torfrauen jeden Gegenstoß passgenau meist auf Rechtsaußen spielte. Bereits frühzeitig konnte Quary wechseln und seine Stammformation tauschen, ein Bruch war nie zu erkennen und mit viel Tempo lief das Wittlicher Spiel weiter. Als Helen Schieke ihren ersten Treffer nach ihrer langen Verletzung in der erzielte, war der Jubel der Zuschauer und der gesamten Mannschaft kaum zu beschreiben. In der 58. Minute stand erstmals der 30 Tore Vorsprung auf der Anzeigetafel, doch die Moral der Gäste hielt: keine hängenden Köpfe! Wittlich nutzte „radikal und effizient“ seine Chancen und kamen um verdienter Kantersieg. „Anfangs hatten wir schon unsere Probleme mit den beiden Kreisläuferinnen der Gäste, ließen auch einfache Bälle liegen. Doch dann standen wir in der Deckung extrem gut, hatten gewohnt gute Torfrauen, die gute Pässe spielten und gegen die mit viel Verletzungspech angereisten Gäste kamen wir zum klaren Sieg, den wir aber einordnen können. Wir wissen, dass wir nächste Woche anders gefordert sein werden. Helen Schieke feierte heute ein gelungenes Comeback, dirigierte die Abwehr gut im Zusammenspiel mit Nele Kappes, mit der sie auch im Angriff für uns eine tolle Option ist. Sie gibt der Mannschaft weiteren Halt“, lobte Quary.