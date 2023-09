Heimische Teams starten mit Heimspielen in die Saison Saisonauftakt in der RPS Oberliga der Frauen

Ausgangslage: Saisonstart für die Damen der Hunsrück HSG und gleich geht das Team des neuen Trainers Maouia ben Maouia als Favoritin in die Begegnung gegen den letztjährigen Tabellenneunten, auf die man auch zu Beginn der letzten Saison traf. Die Hunsrückerinnen gewannen sowohl das Hinspiel (34:29), als auch das Rückspiel (34:30) gegen die Mannschaft aus dem Saarland und wollen auch in dieser Saison an die Erfolge der letzten Spielzeit anknüpfen. Nach dem Gewinn der Vizemeisterschaft in der vergangenen Saison übernahm Maouia Ben Maouia das Traineramt von Nils Ibach und damit fand der Verein seinen Wunschkandidaten für die Trainerposition. Zuletzt trainiert Maouia die erste Damen und Herrenmannschaft sowie eine Jugendmannschaft der HSG Nahe-Glan. Zunächst lag der Schwerpunkt in der Vorbereitung bei drei- bis viermaligem Training auf schweißtreibenden Athletik-, Koordinations- und Abwehrtraining. Dabei wird der HSG Coach vom bereits seit Jahren aktiven Co-Trainergespann Thorsten Neuls und Karin Jost, sowie Betreuerin Sabine Born. „Die Mannschaft zeigte sich von Beginn an motiviert und ambitioniert: erneut wollen wir eine Platzierung im oberen Tabellendrittel, auch wenn die Liga in der neuen Saison augenscheinlich an Qualität dazugewinnen wird. Aus der 3. Liga kommt der starke Lokalrivale HSG Wittlich und wird für zwei spannende Derbys vor vollen Rängen sorgen. Andere Mannschaften wie die TSG Haßloch und SF Budenheim haben sich teils erheblich verstärkt. Dazu kommt, dass die Liga für die nächste Saison auf 12 Mannschaften reduziert wird, was zur Folge hat, dass es mehr Absteiger geben wird“, weiß der HSG Coach. Personell hat sich das Gesicht der Hunsrückerinnen verändert. Dem Abgang von Lia Römer zu den Sportfreunden aus Budenheim, stehen die Neuzugänge Jule Kappes (HSG Wittlich II), sowie Laure Flener (HB Kaerjeng aus Luxemburg) gegenüber. „Jule, die die HSG bereits aus ihrer Jugend kennt und daher keine Unbekannte ist, soll für mehr Durchschlagskraft und mehr Flexibilität im Rückraum sorgen, während Laure, die auch in den Diensten der luxemburgischen Nationalmannschaft steht, künftig gemeinsam mit Gigja Kristinsdottir und Vanessa Gerken den Kasten hüten wird“, verrät Maouia. Testspiele absolvierte die HSG gegen Kastellaun/Simmern, Mainz 05 II, Oberthal, Eddersheim, den luxemburgischen Erstligisten Dudelange und den Drittligisten HSG Nieder-Roden um die Ex-Hunsrückerin Sophie Born. Bereits in diesen Spielen war die Handschrift des neuen Trainers erkennbar, neue Abläufe und Trainingsinhalte finden immer mehr den Weg auf die Platte.