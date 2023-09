RPS Oberligen der Jugend gestartet RPS Oberligen Jugend

Überhaupt nicht zum Spiel fanden die Eifelanerinnen in den ersten Minuten und das bestraften die Gäste mit der 1:6 Führung bis zur 6. Minute. Folgerichtig nahm HSG Coach Olaf Gierenz die Auszeit und jetzt verlief die Begegnung bis zur Pause völlig ausgeglichen. Über 5:11 (15.) verteidigte der Meisterschaftsfavorit aus Nieder-Olm seine Führung bis zur Pause. „Leider haben wir die ersten Minuten völlig verschlafen, waren danach aber auf Augenhöhe. Es war schade, dass wir das Doppelpassspiel zwischen Kreis und Rückraummitte nicht in den Griff bekamen. Das haben wir dann in der Pause angesprochen und in der zweiten Hälfte wurde es besser. Zudem stand die Abwehr über weite Strecken der zweiten Hälfte richtig gut. Nach dem Spielverlauf und den Torchancen hätte es durchaus enger werden können. Doch wir haben heute gegen einen der Meisterschaftsfavoriten gespielt und die Leistung stimmt uns hoffnungsvoll. Die vielen Torschützen auf unserer Seite zeigen, dass wir breit aufgestellt sind“, lobte JSG Coach Olaf Gierenz. Bis 12:17 (30.) hielten die Eifelanerinnen den Abstand, dann setzte sich der Gast auf 12:21 (40.) ab und hatte das Spiel früh entschieden. Bei den Gästen war Maja Lenau mit 13 Treffern die auffallendste Spielerin.