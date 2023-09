3. Spieltag in der RPS Oberligen der Jugend erstes Auswärtsspiel für JSG Mosel/Ruwer (männliche A) - Wittlicher Mädels wollen an zweite Hälfte des letzten Spiels anknüpfen (weibliche B) - Wittlicherinnen müssen technische Fehler reduzieren - Schweich will das Beste aus der Personalsituation machen (weibliche C)

Ausgangslage: „Nach unserem erfolgreichen Start in die Saison am vergangenen Sonntag, wollen wir weiterhin Top motiviert in unser erstes Auswärtsspiel am kommenden Sonntag in Worms gehen. Wir werden diese Woche an unseren Schwachstellen weiterarbeiten und werden am Wochenende direkt versuchen dies umzusetzen.“, hofft JSG Co-Trainer Robin Schöler.