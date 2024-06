Handball Jugend-Bundesliga Qualifikation weibliche B Wittlicherinnen schaffen Quali nicht, am Ende wurde es Platz 3 beim Turnier in Metzingen

Gegen die SG Menden Sauerland Wölfe schienen die Karten für die HSG Wittlich neu gemischt, zumal Trainer Quary seine Mannschaft vor dem Turnier auf Augenhöhe mit der SG eingeschätzt hatte. Und mit dieser Einschätzung sollte Quary Recht behalten. Zwar liefen die Eifelanerinnen schnell einem drei Tore Vorsprung des Gegners hinterher (5:2 (8.), doch mit zunehmender Spieldauer, schienen das Spiel über 9:5 (13.) aber aus den Händen zu geben. Doch jetzt folgte die stärkste Phase im Wittlicher Spiel und so gelang dem Team beim 9:8 (16.) der Anschlusstreffer. Mit ihrem Treffer zum 11:12 brache Emilia Sibi ihr Team wieder in Führung, doch zur Pause musste man sich mit einem leistungsgerechten Remis begnügen. Das Kopf an Kopf Rennen hielt nach der Pause mit wechselnden Führung bis zum 18:18 (31.) an, ehe Betty Müller und Charlotte Listner ihr Team mit zwei Toren beim 18:20 In Führung warfen. Als Emilia Sibi sogar die drei Tore Führung beim 19:22 gelang, nahm Menden Sauerland die Auszeit und die brachte noch einmal Spannung in den Schlussminuten. Bis auf 22:23 kämpfte sich die SG jetzt heran, doch erneut behielt Emilia Sibi die Nerven, verwandelten 21 Sekunden vor dem Ende den Siebenmeter zum umjubelten 22:24 Siegtreffer. Damit sicherte sich die HSG Wittlich aufgrund des direkten Vergleiches den dritten Tabellenplatz!