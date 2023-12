Handball Nachholspiel RPS Oberliga weibliche B Weibliche B empfängt die Sportfreunde Budenheim zum Verfolgerduell

Prognose: „Zum Jahresabschluss und Rückrundenauftakt begrüßen wir die SF Budenheim in Schweich. Trotz der Niederlage blieb das Hinspiel in positiver Erinnerung, da es für viele Mädels das erste RPS Oberliga Spiel Ihrer Laufbahn war. Mittlerweile haben wir überraschend 12 Punkte auf unserem Konto, damit 2 Punkte mehr als unser Saisonziel. Wir werden noch einmal versuchen unsere bestmögliche Leistung abzurufen und die Gäste so lange wie möglich zu ärgern. Die Gästemannschaft darf sich mit Blick auf den zweiten Tabellenplatz bei uns keinen Ausrutscher erlauben und wird demnach hoch motiviert zur Sache gehen. Ein Topteam bestückt mit richtig starken Einzelspielerinnen. Wir müssen uns auf unterschiedliche Deckungsvarianten einstellen und ein starkes Rückzugsverhalten an den Tag legen, wollen wir zum Jahresausklang ein ordentliches Ergebnis erzielen. Alles andere als ein klarer Erfolg der Mainzer wäre eine Überraschung. “erklärt Sascha Burg.