Handball Oberligen Jugend 20.4.24 Wittlicherinnen besiegen den Meister - Schweicher Mädels feiern die Vizemeisterschaft (weibliche C)

„Eine lange Saison ist zu Ende! Glückwunsch an unseren heutigen Gegner zum Gewinn der Meisterschaft! Mit dem heutigen Sieg haben wir uns aber Platz 3 gesichert und das ist sicherlich ein großer Erfolg für den Handballverband Rheinland, das gleich drei Mannschaften vorne sind. So etwas hat es in der RPS Oberliga noch nicht gegeben. Von Beginn an liefen wir heute dem Vorsprung der Gäste hinterher, da wir uns immer wieder festliefen und nicht die Lücken gefunden haben. Nach der Auszeit wurde es dann besser, da wir mit mehr Druck über Links auch Räume für die rechte Seite öffnen konnten. So blieb die Begegnung bis zur Pause knapp. Bis zur Schlussminute war es dann ausgeglichen und es wurde hektisch. Beim Stande von 30:30 habe ich die Auszeit genommen und die Vorgabe war, den Ball nicht zu verlieren und einen sicheren Abschluss zu finden. Doch schnell verloren wir den Ball und jetzt nahmen die Gäste die Auszeit. Gleiches Spiel auf der anderen Seite: die Gäste verloren den Ball und wir kamen wieder in Ballbesitz und mit dem Schlusspfiff gelang dann Erjola Shala der glückliche, aber nicht unverdiente Siegtreffer. Jetzt steht die Quali an und es ist schon ein Stressfaktor, gleich am nächsten Wochenende mit einer neuen Mannschaft in die Quali gehen zu müssen. Auch die Tatsache, dass ab nächster Woche alle mit Harz spielen müssen, wird ein Faktor sein“, sagt Gierenz.