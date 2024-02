Handball Oberligen Jugend 3./4.3.24 Spitzenspiel für HSG Wittlich zuhause gegen Budenheim (weibliche B)

Personal: Die Personell nicht so gut aufgestellten Eifelaner müssen am Sonntag auf Trainersohn Tim Gierenz (weiterhin erkrankt) verzichten. Prognose: „Im Hinspiel haben wir in Zweibrücken ein gutes Spiel gezeigt, doch die Schwächephase war dann an unserer Niederlage schuld. Ich rechne damit, dass die Gäste personell besser aufgestellt als in den letzten Spielen bei uns auflaufen werden und es sollte ein enges und sicherlich auch gutes Spiel werden. Wenn wir an die Leistung aus dem Spiel in Mülheim anknüpfen können, sind wir nicht chancenlos“, meint der Wittlicher Coach.