Handball Qualifikation Jugend Regionalliga 23.4.24 Qualifikation zur neuen Jugend Regionalliga beginnt

„Die kritisch zu sehende kurzfristige Ansetzung der Qualifikationsspiele hat mich überrascht, so dass ich das erste Spiel leider verpassen werde! Unser Team wird sich, unter der Leitung von Christian Hoffmann, in dieser kurzen Vorbereitungszeit, so gut es geht auf das erste Spiel vorbereiten! Natürlich sind wir der absoluter Außenseiter in der Qualifikation! Alle anderen Teams sind auf RPS Niveau und haben im oberen Drittel der Tabelle die vergangene Saison abgeschlossen! Wir werden versuchen, es Wittlich so schwer wie möglich zu machen, jedoch konnten wir in den vergangenen Jahren keinen Vergleich mit ihnen gewinnen! Meine Spielerinnen werden unter der Leitung von Christian kämpfen und versuchen sich so gut als möglich aus der Affaire zu ziehen! Ich hoffe auf ein achtbares Ergebnis! Einen besonderen Dank geht an die Verantwortlichen der Stadt Trier, die es uns ermöglicht haben mit Harz in der Qualifikation zu trainieren und zu spielen!“, sagt Mattheis Trainer Marcus Anderson. „Talent, Ehrgeiz und Biss der Mädels waren für mich Veranlassung, neben der 1. Mannschaft mich auch bei der B-Jugend einzubringen, die ich zusammen mit Andi Czanik betreuen und begleiten werde. Kritisch muss man wirklich die Rahmenbedingungen sehen, unter denen diese Quali läuft. Gerade einmal eine Woche haben wir, um die Mannschaft auf diese Runde einzustimmen. Doch es ist wie es ist und wir müssen jetzt da durch. Wichtig wird sein, dass wir die Mädels in eine System bringen und wichtige Dinge wie Absprachen behandeln. Im Spiel wird sicherlich zu justieren sein, doch wir sind zuversichtlich, denn wir wollen den B-Jugendlichen die Chance bieten, auch in dieser Saison schon bei den Damen 1 „reinzuschnuppern“ und hier den entsprechenden Anreiz setzen“, sagt Wittlichs Trainer Tobias Quary.