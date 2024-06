Handball Qualifikation männliche B-Jugend JSG Mosel/Ruwer schafft die Quali zur Regionalliga

„Start-Ziel-Sieg“ der JSG Mosel/Ruwer im Auftaktspiel gegen die Mannschaft der JSG Osthofen/Worms. Von Beginn an führte die JSG Mosel/Ruwer, lediglich beim 2:2 (5.) und letztmals beim 4:4 ((7.) konnte der Gegner ausgleichen. Danach setzte sich das Team mit vier Toren in Folge auf 4:8 (11.) ab und beim 5:10 (15.) nahmen die Pfälzer ihre erste Auszeit. Den fünf Tore Vorsprung brachte die Mannschaft mit 9:14 in die Kabine. Auch nach dem Wechsel bestimmte die JSG Mosel/Ruwer das Geschehen, verteidigte jetzt die Führung in einer jetzt ausgeglichen geführten Phase des Spiels über 11:17 (25.) und 16:22 (34.). kam dann in Unterzahl zur ersten sieben Tore Führung beim 16:23 (35.) durch Ben Ludwig und hatte damit für die vorzeitige Entscheidung gesorgt. Am Ende feierte die Mannschaft den verdienten Auftaktsieg ins Turnier, bei dem Julian Mohr mit 12 Treffern der treffsicherste Spieler auf dem Platz war. „Zwei körperlich gleichwertige Mannschaft trafen hier in einem Spiel aufeinander, das wir bestimmten und überlegen waren. Mit unserem offensiven Tempohandball bestimmten wir das Spiel und hatten in Julian Mohr auf der Mitte einen Spieler, der klug Regie führte und Akzente setzte“, lobte Robin Schöler.