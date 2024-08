Handball Regionalliga Jugend 1. Spieltag 24/25 Wittlicher Jugendteams eröffnen die Spielzeit 24/25

Am vergangenen Wochenende bestritt die HSG Wittlich noch ein Vorbereitungsturnier bei den jetzigen Gästen und nach dem Turnier schaut Wittlichs Trainer Olaf Gierenz auf die anstehende Saison. „Ähnlich wie im vergangenen Jahr werden wir auch dieses Jahr einige Woche brauchen, um als Mannschaft zusammenzuwachsen. Das Turnier in Zweibrücken hat gezeigt, dass wir dort viel zu viele technische Fehler gemacht haben, haben deutlich gegen Zweibrücken, unseren jetzigen Gegner, deutlich verloren. Dabei waren wir im Umschaltspiel zu schwach, sehe uns deshalb in der Außenseiterrrolle. Es muss eine deutliche Leistungssteigerung her, zumal wir auch viel zu wenige Abschlüsse hatten. Bis auf die erkrankte Betty Müller, deren Einsatz fraglich ist, sollten wir in Bestbestzung auflaufen können. Im Turnier hat sich heute gezeigt, dass alle Mannschaften, bis auf Zweibrücken auf einem ähnlichen Level sind. So wird in einigen Spielen wohl die Tagesform entscheiden“, glaubt der Wittlicher Coach.