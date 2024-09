Handball Regionalligen Jugend 14./15.9.24 Spiele starten in allen Jugendklassen

DJK St. Matthias - JSG Welling/Bassenheim (Sonntag, 18 Uhr, Alfons Steinbach Halle)

„Die DJK Matthias Trier tritt zum ersten RPS Regionalliga Spiel der Vereinsgeschichte zu Hause gegen Die JSG Welling/Bassenheim an. Die Mannschaft und das Umfeld freuen sich auf die Herausforderung und neue Gegner in der Liga. Die Vorbereitung auf die neue Saison war kurz und knackig. In den Sommerferien haben wir 4 Wochen nicht trainiert und konnten mit dem geschlossenen Mannschaftstraining erst mit Schulbeginn wieder starten. Dementsprechend haben wir die letzten Wochen intensiver als üblich trainiert, 1 Testspiel absolviert und uns in der kurzen Zeit so gut es geht vorbereitet. Unsere Neuzugänge aus der C Jugend Marie Framing, Lina und Dina El Abdellaoui haben sich gut in das Gefüge des Team eingebracht und konnten die Qualität unseres Kaders deutlich verbessern. Aufgrund der fehlenden Spielpraxis werden wir erst im Laufe der Saison unsere Leistungsstärke erreichen können. Hier sind uns alle anderen Mannschaften in der Regionalliga deutlich voraus. Mit der JSG Welling/Bassenheim treffen wir auf eine uns bekannte Mannschaft, gegen die wir in den letzten Jahren mehrmals spielen durften, wobei wir lediglich 2 mal gewinnen konnten. Wir wissen, dass der letztjährige Meister der RPS, ein hohes Tempo anschlägt, gut eingespielt ist und mit ihrer spielerischen Stärke uns stark unter Druck setzen wird. Dem müssen wir uns mit einer geschlossenen und kämpferischen Einstellung entgegenstellen. Wenn meine Spielerinnen dazu noch mit dem nötigen Selbstbewusstsein in dieses erste Heimspiel gehen, werden wir mit unseren Gästen mithalten können. Wir freuen uns auf die Saison sowie das Abenteuer Regionalliga und sind froh, dass es los geht. Die Mannschaft hofft auf eine große Unterstützung der Zuschauerränge, was zusätzlich Kräfte frei macht“, sagt DJK Coach Marcus Anderson.