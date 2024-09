Handball Regionalligen Jugend 19.bis 22.9.24 Schweicherinnen werden Favoritinnenrolle im Derby gegen Mattheis gerecht (weibliche B)

Im Lokalderby setzte sich das Gastgeberteam am Ende verdient, aber nicht so deutlich wie erwartet gegen die DJK St. Matthias durch. Beiden Mannschaften lieferten sich von Beginn an ein Kopf an Kopf Rennen, in dem die Südstädter aus Trier beim 3:5 (11.) erstmals eine zwei Tore Führung herausgearbeitet hatten. Nach dem Ausgleich beim 6:6 (14.) nahmen die Gäste die Auszeit, doch jetzt legte Schweich in der stärksten Phase der ersten Hälfte auf 12:7 (23.) kurz vor der Pause vor.