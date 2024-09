Handball Regionalligen Jugend 21./22.9.24 Auswärtsspiele für die heimischen Regionalligisten am Wochenende

Bereits am Donnerstagabend kommt es in Schweich zum Lokalderby zwischen dem HSC Schweich und der DJK St. Matthias. Die Rollen vor der Partie sind klar verteilt: während das Team von Trainer Sascha Burg zu einem klaren Auswärtserfolg in Zweibrücken kam, musste sich das Trierer Südstadt-Team von Trainer Marcus Anderson vor heimischer Kulisse den Gästen aus Welling/Bassenheim geschlagen geben. Dabei erreichte keine Spielerin Normalform und das muss sich gegen Schweich ändern, sonst dürfte nur die Höhe des Gastgebersieges fraglich sein. „Schon am Donnerstag haben wir das erste Auswärtsspiel gegen Schweich! Die hervorragend eingespielte Mannschaft von S. Burg ist sicherlich in dieser Saison der Top Favorit auf die Meisterschaft! Dem entsprechend gehen wir nach unserem desaströsen Auftritt gegen Welling einer sehr schweren Aufgabe entgegen! Wenn wir in Schweich mithalten wollen müssen wir mit einer deutlich kämpferischen Einstellung und einer geschlossenen Teamleistung spielen! Vor allem im Angriff müssen wir disziplinierter und gezielter agieren! Da einige Spielerinnen am Donnerstag lange Schule haben, werden wir lediglich eine kurze Vorbereitung vor dem Spiel haben, aktuell sieht es jedoch so aus, als könnten wir vollzählig antreten!“, hofft Gästetrainer Marcus Anderson.