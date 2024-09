Handball Regionalligen Jugend 28.9.24 Handball Regionalligen Jugend 28.9.24

Drittes Spiel-dritter Sieg! Die HSG Wittlich wir der Favoritenrolle gerecht und kommt am Ende erneut zu einem klaren Erfolg, setzt sich damit in der Spitzengruppe der Liga fest! Die Vorahnung von HSG Trainer Olaf Gierenz sollte sich zunächst bestätigen: „Eigentlich hatten wir den Gast ganz vorne mit auf der Rechnung gehabt“, meinte der HSG Coach vor dem Spiel, doch nach den beiden verlorenen Auftaktspielen war das Team für die HSG Wittlich nur schwer einzuschätzen. So kam den Eifelanern nach dem guten Saisonstart vor heimischer Kulisse die Favoritenrolle zu, doch es sollte in der ersten Hälfte schwer werden. Es entwickelte sich von Beginn an eine enge und spannende Begegnung, in der die Führungen hin und her wechselten und sich keine Mannschaft mit mehr als einem Tor absetzen konnte. Bereits in der 12. Minuten nahmen die Gäste beim 6:5 die Auszeit und die zeigte bis zum 7:8 (14.) ihre Wirkung. Wittlich drehte dann das Spiel über 11:8 (17.) mit der ersten drei Tore Führung des Spiels. Die Auszeit von Wittlichs Coach Olaf Gierenz sollte dann die vorentscheidende Phase im Spiel einläuten. Bis zur Pause setzte sich seine Mannschaft deutlich auf 18:12 ab, ließ in der Phase acht Minuten lang nur einen gegnerischen Treffer zu. Ähnlich der Start beider Teams in die zweite Hälfte! Es dauerte erneut einige Minuten, ehe sich das Eifel-Team weiter absetzen konnte. Nach dem 22:17 (41.) zogen die Gierenz-Schützlinge auf 26:17 (44.) davon und sorgten damit für die nächste Auszeit bei den Pfälzern. Zumindest der Lauf der Gastgeber wurde damit gestoppt, verlief in der Folge wieder ausgeglichen und beim 29:21 (49.) nahm Gierenz seine Auszeit. Über die erste 10 Tore Führung beim 34:24 (53.) wurde es dann der im Vorfeld nicht erwartete klare Erfolg.