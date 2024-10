Handball Regionalligen Jugend 5./6.10.24 Die Bundesliga-Reserve aus Friesenheim/Hochdorf dürfte für die JSG Mosel/Ruwer zum echten Prüfstein werden (männliche B)

Nach den Auftaktniederlagen der Gastgeber gegen Offenbach und Zweibrücken, folgte am vergangenen Wochenende der klare Auswärtserfolg der Gastgeber in Bretzenheim. Die B-Jugend der Gastgeber stellt einen großen Kader in der neu formierten B-Jugend-Bundesliga, sowie der RPS-Regionalliga. Neu ist auch das Trainergespann, das aus Jozef Bokol und Max Dettinger besteht. Jozef kommt aus Baden Württemberg und hat bisher nur Männer trainiert. Beim HLZ sieht er die Chance nicht nur eine Mannschaft mit hochmotivierten Spielern weiterzuentwickeln, sondern auch sich selbst als Trainer. Max ist schon lange im Jugendbereich als Trainer tätig (Dansenberg und Auswahltrainer) und hat sich auch bewusst für das HLZ entschieden, da es ihm die besten Optionen geboten hat. Beide haben sich mittlerweile gut eingelebt und gehen mit viel Engagement und Enthusiasmus in die neue Runde. Die Bundeliga ist in 8 Staffeln eingeteilt, das HLZ ist in Staffel 6 zusammen mit Rodgau Nieder – Roden, Saarlouis, Budenheim, Bonn und Koblenz. Die B2 spielt in der zweithöchsten Spielklasse, der Regionalliga Südwest. Hier sollen die Spieler vor allem Erfahrung sammeln und Spielzeiten bekommen. Die Ergebnisse sind dabei eher zweitrangig, die individuelle Weiterentwicklung der Spieler steht im Vordergrund. Bei der Kaderplanung hatten die beiden Trainer jetzt die Qual der Wahl: “Es gibt so viele Jungs, die sich hervortun, dass man sagen muss, sie verdienen Spielzeiten in der B1. Aber wir können jeweils nur 14 Spieler mitnehmen, plus zwei aus der C-Jugend” (das ist eine Neuerung, welche die neu geschaffene Bundesliga bei den B-Jugenden mit sich bringt). So wird es immer wieder vorkommen, dass Spieler aus dem Bundesligateam auch bei der B II des Vereins im Einsatz sind und damit dürfte am Sonntag zu rechnen sein, denn das Bundesligateam spielt bereits am Vortag. Der heimische Vertreter, die JSG Mosel/Ruwer steht ebenfalls mit 2:4 Punkten in der Tabelle, erhielt nachträglich zwei Punkte aus dem Spiel in Koblenz.