Handball Regionalligen Jugend 6.10.24 Weibliche C-Jugend Teams aus der Region gewinnen ihre Auswärtsspiele

Dritter Sieg in Folge und damit neuer Tabellenführer, die Mädels des HSC Schweich! Bedingt durch den Tausch des Heimspielrechtes fand die Begegnung in der Sporthalle Marpingen statt. Die Saarländerinnen hatten noch am Donnerstagabend im Saarland-Derby bei der SG Zweibrücken mit 26:22 das Nachsehen, trafen am Samstagmittag auf die bislang ungeschlagene Schweicher Mannschaft, die gut ins Spiel fand. Die Mannschaft von Trainer Sascha Burg bestimmte von Beginn an das Geschehen, zwang die Saarländerinnen beim 6:1 (8.) zur Auszeit und zog über 8:1 (10.) auf und davon! Beim 9:3 (15.) nahm Schweich die Auszeit. Bis 13:6 (22.) hielt die klare Führung des Burg-Teams, bis zur Pause kämpfte sich die auf 13:9 heran. Gleich zwei Treffer in Folge legten die Saarländerinnen nach dem Wiederanpfiff nach, waren beim 13:11 (28.) wieder im Spiel und ließen die Schweicherinnen vorerst nicht weiter als auf drei Tore bis zum 18:15 (37.) ziehen, nahmen dann die Auszeit. Doch diese Auszeit und die beiden Zeitstrafen gegen die Saarländerinnen spielten jetzt dem Schweicher Team in die Karten, dass vorentscheidend auf 22:15 (42.) davonzog und damit die Begegnung entschieden hatte.