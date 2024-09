Handball Regionalligen Jugend 7./8.9.24 Wittlicher weibliche B-Jugend startet mit Kantersieg in die neue Saison

Was für ein Einstand der weiblichen B-Jugend der HSG Wittlich in die neue Saison. Mit 42:11 ließ das Team des Wittlicher Trainergespanns Tobias Quary und Andi Czanik den Gästen aus der Saarpfalz nicht den Hauch einer Chance! Bereits beim 10:3 (12.) Minute zogen die Gäste die Reißleine, nahmen die Auszeit, die jedoch ohne Wirkung blieb. Im Gegenteil! Wittlich zog bis zur Pause spielentscheidend auf 20:6 davon, dominierte auch nach dem Wechsel das Geschehen nach Belieben und feierte am Ende den in dieser Höhe nicht erwarteten Auftaktsieg.„Der deutliche Sieg spricht für unsere gute Abwehr, die sich immer wieder Bälle „klaute“ und wir so über unser Tempospiel zu einfachen Toren kamen. Der Gegner war uns handballerisch und körperlich klar unterlegen, doch dass das Ergebnis am Ende so deutlich ausfiel, damit haben wir nicht gerechnet, zumal wir die gegnerische Mannschaft nicht kannten. Für ein B-Jugendspiel waren heute erfreulich wenig technische Fehler bei uns zu sehen. Dazu hatten wir gute Abschlüsse! Doch den Sieg wollen wir nicht überbewerten, da kommen noch andere Gegner auf uns zu“, erklärt Wittlichs Trainer Tobias Quary.