Handball Regionalligen Jugend Berichte 14./15.9.24 Sieg im zweiten Spiel für die Wittlicher Mädels (weibliche C)

„Über die gesamten 50 Minuten waren wir schon die bessere Mannschaft, hatten jeweils in die Halbzeiten einen sehr guten Start. Doch leider hatte das Spiel insgesamt kein Regionalliga-Format. Wir müssen uns schon gewaltig steigern, sonst bleibt das der einzige Sieg in der Hinrunde. Beide Teams hatten eine Vielzahl an technischen Fehlern, oft fehlte es am Zusammenspiel und die freie Mitspielerin wurde nicht gefunden. Es war heute kein Vergleich zum Auftaktspiel! Gut war der Versuch, schnell ins Umschaltspiel zu finden, doch auch hier machten wir häufig Paß- und Fangfehler. Auch die so treffsichere Lotta Schmidt konnte hier nicht glänzen. Bei allen ist noch Luft nach oben“.