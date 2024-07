HSG Wittlich stellt männliche A und weibliche C-Jugend in der Handball Regionalliga Kann die männliche A-Jugend wieder vorne mitmischen ? - neuformierte weibliche C-Jugend muss mit Haftmitteln klar kommen

HSG Wittlich weibliche C-Jugend

Mit einer neuformierten Mannschaft tritt die HSG Wittlich in diesem Jahr in der Regionalliga an. Trainiert wird die Mannschaft weiterhin von Olaf Gierenz, Julia Marx und Jonas Grochowski. Da der HV Rheinland in diesem Jahr drei Plätze in der Regionalliga hat, genügte ein dritter Platz in der verbandsinternen Qualifikationsrunde zur direkten Qualifikation.

"Wie bereits in den vergangenen Jahren möchten wir den Mädchen aus unserem Verein und auch aus der Region die Möglichkeit bieten, leistungsorientiert und hochklassig Handball zu spielen. Neben der Regionalligamannschaft ist auch eine zweite Mannschaft auf Spielbereichsebene aktiv. Beide Mannschaften trainieren zweimal wöchentlich zusammen, einmal in der BBS-Halle mit Haftmittel und einmal im Eventum ohne Haftmittel. Zudem werden die leistungsorientierten Spielerinnen sowohl vereinsintern als auch über den Handballverband in zusätzlichen Einheiten gefördert", so Trainer Olaf Gierenz.

Nach der Qualifikationsrunde nahm die Mannschaft am Felke Turnier in Bad Sobernheim und am Beachturnier in Irmenach teil. Zudem hat die C1-Jugend ein Trainingsspiel gegen die B-Jugend des TV Bitburg absolviert. Sowohl in den Pfingstferien als auch in der ersten Hälfte der Sommerferien war bzw. ist trainingsfrei. Vor Saisonbeginn nimmt die Mannschaft an einem hochklassig besetzen Turnier in Zweibrücken teil.

Trainer Olaf Gierenz zum Stand der Vorbereitung: " Der Schwerpunkt des Trainings liegt sowohl in der technischen Ausbildung der Spielerinnen als auch in der Verbesserung des Entscheidungsverhaltens. Hier sind wir auf einem guten Weg, auch bedingt durch die gute Trainingsbeteiligung der Spielerinnen. Neu ist in dieser Saison, dass alle Mannschaften bereits in der C-Jugend mit Haftmittel spielen müssen. Hierauf müssen wir uns wohl oder übel einstellen. Die Leistungsstärke der einzelnen Mannschaften in der Regionalliga kann ich aktuell noch nicht einschätzen. Ich gehe davon aus, dass die Regionalliga ähnlich wie im vergangenen Jahr ausgeglichen besetzt ist. Die drei Vertreter des Handballverbands Rheinland werden wohl wie auch im vergangenen Jahr zu den stärkeren Teams in der Liga zu zählen sein."