Handball Regionalligen Jugend DJK St. Matthias spielt mit der weiblichen B-Jugend in der kommenden Saison in der Jugend Regionalliga

In der kommenden Saison wird die DJK St. Matthias mit der weiblichen B-Jugend in der Regionalliga spielen.

„Mit der direkten Qualifikation zur Regionalliga haben sich meine Spielerinnen für ihre Disziplin, ihr Durchhaltevermögen und ihren Fleiß der vergangenen Jahre belohnt. Es imponiert, wie die Spielerinnen zusammenhalten, den Verlockungen der vielen Wechselangebote widerstehen und sich als geschlossenes Team präsentieren. Nach der erfolgreichen kurzen Rheinliga-Saison freuen wir uns jetzt auf eine große Spielrunde in der Regionalliga. Lea und Frida, können leider aus Altersgründen diese Saison nicht mitspielen. Mit Lina, Dina, Anouk und Marie ergänzen vier talentierte Spielerinnen unseren Kader. Dennoch stellen wir mit 10 Spielerinnen einen sehr kleinen Kader auf, so dass wir unser Training sehr präzise auf Belastungs-, Regenerations- und Ruhephasen abstimmen müssen. In den Sommerferien haben wir vier Wochen pausiert und starten am 13.8. in die nächste Trainingsphase. Da viele Spielerinnen dann noch in den Ferien sind, werden wir erst mit Beginn des neuen Schuljahres wieder komplett trainieren können“, hofft Trainer Marcus Anderson.

Betreut wird die Mannschaft von Holger Sittmann, der die alles entscheidende Nahtstelle zwischen Verein, Eltern, Spielerinnen ist. „Ohne sein stetiges und über die Jahre wachsendes Management könnte das Team nicht bestehen. Mit Christian Hoffman konnten wir letztes Jahr einen motivierten Co-Trainer verpflichten, der für die individuelle sowie positionsspezifische Ausbildung der Spielerinnen zuständig ist. Eine extreme Bereicherung für die Spielerinnen ist das professionelle Athletik- und Fitnesstraining von Noah Sani. Dank Noahs Training werden die Spielerinnen optimal auf die Belastungen des Trainings und der Spiele vorbereitet. Ihm gelingt es mit seiner positiven Ausstrahlung und seinen innovativen Trainingsmethoden, die Spielerinnen so zu motivieren, dass sie an dem, bei Handballerinnen eher unbeliebten, intensiven Athletiktraining Spaß haben“, erklärt der DJK Coach.

Ein besonderer Dank richten die Mattheiser Coaches an die Eltern, ohne die „wir keine Mannschaft aufstellen könnten. Die überwiegende Mehrheit der Spielerinnen müssen zum Training gefahren und wieder abgeholt werden, was mit einem hohen persönlichen Zeitaufwand verbunden ist. Die nicht geringe Organisation der Spiele wäre, ohne dass Dazutun der Eltern ebenfalls nicht zu bewerkstelligen. Unser Saisonziel ist es so gut wie möglich mit den anderen Teams mitzuhalten. Unser Training zielt jedoch in erster Linie auf die individuelle Ausbildung der Spielerinnen. Handball ist ein Teamsport und neben der sportlichen Entwicklung ist die Förderung von sozialen Kompetenzen gleichwertig anzusehen. Wir werden langfristig nur dann erfolgreich sein, wenn sich jede Spielerin als gleichwertig anerkannt und in das Team integriert fühlt. Deshalb sind ausgeglichenen Einsatzzeiten aller Spielerinnen für uns, bedeutender als ein am Ergebnis orientiertes Coaching“, weiß Anderson.