Handball Relegation Jugend weibliche C Schweicherinnen beenden Relegation auf Platz 1

Mit dem Auswärtssieg in Engers schließen die Schweicherinnen die Relegation zur Regionalliga der weiblichen C-Jugend als Siegerinnen ab. Schnell setzte sich das Schweicher Team in Engers auf 2:5 (10.) ab und baute die Führung bis zur Auszeit der Gastgeberinnen beim 4:8 (13.) weiter aus. Die Auszeit spielte eher dem Team von Trainer Sascha Burg in die Karten, dass seine Führung über 6:11 (17.) und 7:14 (20.) bis zur Pause spielentscheidend auf 9:18 nach oben schraubte. Ausgeglichen dann der Start in die zweite Hälfte, in der die Gastgeberinnen sich bis auf fünf Tore beim 16:21 (33.) herankämpften und so nahm Burg die Auszeit. Über 16:24 (36.) stellte Schweich den klaren Abstand wieder her, ließ die Ergebniskosmetik in den letzten Minuten nach dem 22:29 (46.) bis zum Ende zu.