Handball Relegation Regionalligen Jugend Chancen auf die Teilnahme an den Regionalligen der Jugend für alle heimischen Teams

Souverän setzte sich der HV Vallendar in Gruppe A der Relegation als Gewinner durch und trifft nun auf den Tabellenzweiten der B Gruppe, die HSG Kastellaun/Simmern. Die Truppe vom Rhein hat einen starken Rückraum, der im 1:1 und auch im Parallelstoß seine Stärken hat. Die im Turnier überwiegend gespielte 1:5-Deckung weiß ebenfalls durchaus zu überzeugen. Bei der HSG Kastellaun/Simmern hat Trainer Matthias von Hertell die Konfirmanden zum Teil wieder zur Verfügung. „Wir werden zumindest zwei Spieler wieder dabei haben In dem Spiel wird es drauf ankommen, dass 1:1 gut zu verteidigen, um dann mit schnellen Spiel zu einfachen Toren zu kommen. Im gebundenen Spiel werden wir an unseren Abläufen in den nächsten Einheiten weiterarbeiten. „Ich denke, es wir ein enges Spiel werden, dass je nach Tagesform entschieden wird. Wir hoffen natürlich, dass wir das sein werden, dann wären wir tatsächlich qualifiziert. Das wäre für uns ein Riesending! Das sportlich wertlose Finale steht dann am Sonntag an. Spielort und Gegner werden in dem Spiel der JSG Mosel-Ruwer gegen Handball Mülheim-Urmitz ermittelt. Im Falle einer Niederlage wäre der Verlierer der Partie auch der Gastgeber für das ebenfalls am Sonntag stattfindende Spiel um Platz 3, deren Sieger in das überregionale Lucky-Loser-Turnier einzieht“, sagt HSG Coach Matthias von Hertell.