Handball Relegation Regionalligen Jugend JSG Mosel/Ruwer und HSG Wittlich bestreiten Lucky Loser Spiel (männliche B) - auch die männliche C der JSG Mosel/Ruwer hat Lucky Loser Spiel vor sich

„Leider mussten wir kurzfristig auf Alex Möller verzichten, der sich im Auswahltraining eine Fußverletzung zugezogen hatte. Das verunsicherte die Mannschaft erkennbar, die aber dennoch eine starke Vorstellung ablieferte. Vor allem in der ersten Hälfte waren wir auf Augenhöhe und konnten sogar mit der knappen Führung in die Pause, aus der wir super gestartet sind und mit 8:11 führten. Nach der Zeitstrafe gegen die Gastgeber wegen eines Wechselfehlers haben wir es nicht geschafft, die entscheidenden Treffer in Überzahl zu setzen. Als der Gegner ergänzen konnte, kam die Mannschaft immer wieder durch das Einlaufen, die beiden Kreisläufer und ihren starken linken Rückraumwerfer zu den wichtigen Toren. Gegen Ende waren meine Jungs erkennbar platt und konnten nicht mehr dagegenhalten. Die Gastgeber waren durchaus schlagbar und ich bin optimistisch, dass wir mit dieser Leistung das Spiel um Platz 3 und damit die Regionalligazugehörigkeit am Sonntag in Mertesdorf einfahren können“, meint Trainer Harry Höhn.