Handball Relegation Regionalligen Jugend Mattheiserinnen sichern sich mit Sieg in Welling die Teilnahme an der Regionalliga (weibliche B) - JSG Mosel/Ruwer trifft am Sonntag auf HSG Kastellaun/Simmern zum entscheidenden Spiel (männliche C)

Die DJK St. Matthias spielt in der kommenden Saison in der Regionalliga der weiblichen B-Jugend. Mit einer kämpferisch starken Vorstellung wollten die Mattheiser Mädels in der Nettetalhalle in Welling aufwarten, um sich damit die Chancen auf den Sieg und die damit verbundene Relegation zur Regionalliga zu sichern. Ausgeglichen verliefen die Anfangsminuten, ehe sich das Team von Trainer Marcus Anderson beim 4:6 (14.) erstmals mit zwei Toren absetzen und konnte und die Gastgeberinnen beim 5:8 (16.) zur ersten Auszeit zwang. Die Süd-Städterinnen aus Trier verteidigten ihren Vorsprung bis 8:9 (20.), setzten sich dann mit drei Treffern in Folge auf 8:12 (22.) ab und hatte dann beim 9:12 eine rote Karte zu verkraften und das nutzten die Gastgeberinnen, um bis zur Pause auf 11:12 zu verkürzen. Guter Start der Mannschaft von Trainer Marcus Anderson, die gleich mit zwei Treffern in Folge wieder für die beruhigende drei Tore Führung zum 11:14 (28.) sorgte. Die Führung wurde sogar auf fünf Tore beim 15:20 (30.) ausgebaut und vieles deutete auf den Sieg der Triererinnen hoch. Doch noch einmal stemmte sich die JSG gegen die drohende Niederlage, kämpfte sich bis auf 20:21 (45.) heran und die Auszeit von Anderson kam zum richtigen Zeitpunkt. In den Schlussminuten setzen sich die Gäste dann wieder rauf 21:25 (49.) ab und hatten damit die Begegnung entschieden.