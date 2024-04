Handball Relegation RPS Regionalligen Jugend Wittlicherinnen gewinnen bei Mattheis (weibliche B)

Die HSG Wittlich gewinnt das erste Relegationsspiel zur neue RPS Regionalliga. Die von Tobias Quary betreuten Eifelanerinnen setzten sich dank eines starken Beginns in die zweite Hälfte am Ende durch. Ausgeglichen der Verlauf der ersten Hälfte, in der die Gäste mit 1:3 (5.) den besseren Start erwischten. Doch das Gastgeberteam glich beim 4:4 (10.) aus und hielt die Begegnung weiter offen. Die erste Führung gelang dem Sittmann-Team beim 10:9 kurz vor der Pause. Die Vorentscheidung fiel, als sich die Eifelanerinnen nach dem 11:11 (28.) mit fünf Toren in Folge auf 11:16 (37.) absetzen. In dieser Phase trafen die Mattheiserinnen den Wittlicher Kasten nicht mehr und über 13:18 (41.) gelang dem Gästeteam am Ende der 15:20 Erfolg.