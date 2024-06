Handball Relegation weibliche B-Jugend Bundesliga Wittlich muss mindestens Platz 2 erreichen

Am kommenden Wochenende geht es für die weibliche B-Jugend der HSG Wittlich in die Relegationsrunde der Hauptgruppe Süd. Gespielt wird erneut in Turnierform. Am Samstag trifft Wittlich um 16.20 Uhr auf das Team der HSG Stuttgart-Metzingen, am Sonntag geht es dann für das Team des Wittlicher Trainergespanns Tobias Quary und Andi Czanik um 11.20 Uhr gegen den SV Salamander Kornwestheim und um 13.20 Uhr gegen die SG Menden Sauerland Wölfe weiter.