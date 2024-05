Handball Relegationsspiele Regionalligen Jugend HSC Schweich ist qualifiziert (weibliche C)

Fulminanter Start für den HSC Schweich in die Relegationsspiele zur Regionalliga. Mit 45:9 (19:2) ließ das Team von Trainer Sascha Burg, das erstmals in dieser Aufstellung zusammenspielte, der Mannschaft aus dem Hunsrück überhaupt keine Chance und sicherte sich bereits mit diesem Sieg die Punkte für die Qualifikation. Für das Gästeteam mit Trainer Gerrit Peitsch ging es darum, in den Quali Spielen an der Aufgabe zu wachsen und für die Zukunft zu lernen. Schon früh sollte feststehen, wer die Halle als klarer Sieger verlassen sollte. Bis zum 14:0 in der 13. Minute ließen die Schweicherinnen keinen Treffer der Gäste zu, die durch Alexandra Shalimova beim 14:1 in der 15. Minute zum ersten Treffer kommen sollten und das blieb der einzige Feldtreffer der Hunsrückerinnen im ersten Spielabschnitt. Kontinuierlich bauten die Schweicherinnen nach dem Wechsel ihre Führung aus, zogen über 30:5 (37.) auf und davon, da half auch die Auszeit von Gästetrainer Gerrit Peitsch wenig. Mit vier Treffern in Folge legte das Burg-Team nach, kam am Ende über 34:5 zum 45:9 Kantersieg, mit dem die Mannschaft sich bereits jetzt für die Regionalliga in der kommenden Saison qualifiziert hat.