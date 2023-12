Handball RPS Obeligen Jugend 16./17.12.23 Ligaprimus Marpingen-Alsweiler heute eine Nummer zu groß für Schweich (wB)

RPS Oberliga weibliche B-Jugend

HSG Marpingen-Alsweiler – HSC Schweich 29:16 (17:11)

Beim Ligaprimus im Saarland gab es für die Schweicher Mädels nichts zu gewinnen! Nach der Hinspielniederlage im November im Schweich musste sich das Team von Trainer Sascha Burg auch im Rückspiel geschlagen geben. Die Gastgeberinnen wurden von Beginn an ihrer Rolle gerecht, dominierten die Begegnung von Beginn an und verteidigten auch im 10. Spiel ihre weiße Weste. Schnell legten die Gastgeberinnen die 3:0 (4.) Führung vor, zwang beim 9:3 (11.) Schweichs Trainer Burg zur ersten Auszeit. Doch unbeeindruckt zogen die Gastgeberinnen zunächst auf 11:3 (15.) davon, ehe die Schweicherinnen ihre Aufholjagd starten und beim 13:8 (22.) wieder auf fünf Tore verkürzten. Zur Pause führten die Saarländerinnen klar mit 17:11! Auch in den zweiten Spielabschnitt starteten die HSG Spielerinnen besser, führten 20:12 (34.) und früh nahm Burg die nächste Auszeit. Beim 22:12 (36.) war der erste 10 Tore-Vorsprung des Tabellenführers hergestellt und am Ende mit 29:16 wurde es ein deutlich klarerer Erfolg als beim 25:21 im Hinspiel.