Handball RPS Oberliga männliche A-Jugend 6.4.24 JSG Bernkastel-Wittlich erwartet den Meister aus Saarlouis

Prognose: „Wir haben letzte Woche eine Trainingspause eingelegt und freuen uns auf den Höhepunkt der Saison vor heimischer Kulisse. Wir wären gerne näher an Saarlouis daran, doch die Gäste wurden zurecht Meister. Im Hinspiel war die Begegnung lange offen, allerdings kamen wir nach dem Wechsel mit der Härte der Saarländer nicht zurecht und haben so am Ende zu hoch verloren. In den Heimspielen in Wittlich haben wir bislang immer gut ausgesehen und bei einer konzentrierten Leistung und mit Unterstützung unserer Zuschauer wollen wir ein tolles Heimspiel bieten, bei dem sogar ein Sieg drin scheint“, glaubt JSG Coach Olaf Gierenz.