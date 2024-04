Handball RPS Oberliga männliche A-Jugend 7.4.24 JSG Bernkastel-Wittlich feiert Heimsieg über den Meister aus Saarlouis

„Wir wussten was auf uns zukommt und können am Ende einen glücklichen, aber nicht unverdienten Sieg feiern! In den Anfangsminuten allerdings sah es so aus, als sollten die Gäste uns überrollen. Zu schnell suchten wir den Abschluss, fingen erst nach einigen Minuten an Handball zu spielen. Jetzt waren wir auch im Angriff geduldig und erfolgreich, In Unterzahl fanden wir immer wieder gute Lösungen, haben uns sehr gut bewegt. Besser sind wir dann in die zweite Hälfte gestartet, standen kompakt in der Abwehr, doch Mitte der Halbzeit gingen uns dann im Angriff die Ideen aus und die Kraft ließ nach. Jetzt hielt uns aber Torge Henrich im Spiel, zeigte in den letzten 10 Minuten eine überragende Leistung und hielt sechs freie Bälle! Damit hatte er maßgeblichen Anteil am Sieg. Heute war das sicher die beste Saisonleistung, mit der wir am Ende auch mindestens Platz 3 verteidigen wollen,“ hofft Gierenz