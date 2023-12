Handball RPS Oberliga weibliche B 21.12.23 Weibliche B-Jugend des HSC Schweich sorgt mit Sieg im Verfolgerduell gegen Budenheim für die Überraschung

Lea Burg und Paula Löhmann leiteten mit ihren Treffern nach dem Wechsel nicht nur den Ausgleich, sondern die Wende im Spiel ein. Zwar führten die Gäste in der Folge mit jeweils einem Treffer, doch den Gastgeberinnen gelang immer wieder der Ausgleich! Per Siebenmeter war es Lea Burg, die mit ihrem achten Treffer die erste Führung der Schweicherinnen in der 35. Minute zum 14:13 markierte. Die Auszeit der Gäste beim 15:13 in der 36. Minute sollte den Lauf der Schweicherinnen stoppen, doch Schweich hielt dagegen. Die Auszeit von Burg in der 40. Minute bei eigener 16:14 Führung führte sogar dank einer gutstehenden Schweicher Deckung zur drei Tore Führung durch Paula Löhmann in der 41. Minute. Die bis zum 18:15 (44.) Bestand hatte. Vieles deutete zu diesem Zeitpunkt auf die Überraschung hin, doch die Gäste stemmten sich gegen die drohende Niederlage, verkürzten wieder auf 18:17 (46.) und läuteten damit die spannenden Schlussminuten ein. Als Mila Bauerschmitz mit ihrem Treffer in der 48. Minute die 19:17 Führung markierte, nahm Burg gut eine Minute vor dem Ende die letzte Auszeit. Der Anschlusstreffer der Gäste eine Sekunde vor dem Abpfiff war nur noch Ergebniskosmetik!