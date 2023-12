Handball RPS Oberligen Jugend 09./10.12.23 JSG Mosel/Ruwer reist selbstbewusst zu den Südpfalztigern - Bernkastel-Wittlich empfängt Schlusslicht Wörth (männliche A)

RPS weibliche C

HSC Schweich – TSG Mainz-Bretzenheim (Samstag, 14 Uhr, Zelthalle, Schweich)

Ausgangslage: Innerhalb von zwei Wochen stehen sich beide Mannschaften gegenüber! Nach dem Spiel am Sonntag muss das Team am 17. Dezember in Mainz zum Rückspiel ran. Das Gastgeberteam von Trainer Sascha Burg liegt derzeit punktgleich mit dem TV Nieder-Olm auf Platz 2 der Tabelle, beide Teams weisen 10:4 Punke auf und haben lediglich die HSG Dudenhofen/Schifferstadt, die zwei Spiele mehr auf dem Konto hat, vor sich. Allerdings weist der derzeitige Tabellenführer bereits 11:7 Punkte auf. Mit einem Heimsieg könnte sich das Gastgeberteam an der Tabellenspitze festsetzen. „Mainz ist mit 3 Niederlagen – alle auswärts - in die Saison gestartet und kommt nun mehr und mehr in der Liga an. Von den letzten vier Spielen konnte die C-Jugend des Drittligisten drei gewinnen und ist im Aufwind“, sagt Schweichs Trainer Sascha Burg