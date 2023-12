Handball RPS Oberligen Jugend 09./10.12.23 Handball RPS Oberligen Jugend 09./10.12.23

„Mit einem kleinen Kader mussten wir die längste Auswärtsfahrt der Saison antreten, wollten uns voll reinhängen und dann so ein blutleerer Auftritt! Von der Spielanlage waren wir eindeutig die bessere Mannschaft, haben uns aber von den Gastgebern die Butter vom Brot nehmen lassen. Mit der Leistung der letzten Woche hätten wir dieses Spiel locker gewonnen. Doch wir spielten Angsthasenhandball! IN der Deckung packten wir nicht richtig zu, haben zu langsam verschoben und uns nicht gegenseitig geholfen. Mit einer 50-prozentigen Trefferquote kann man einfach kein Spiel gewinnen. So langsam stellt sich die Sinnfrage! Ich kann mir nicht mehr erklären, woran es liegt, denn mit unseren Anlagen müssen ein solches Spiel gewinnen. Vielleicht liegt es ja an mir und ich stelle die Jungs nicht richtig ein. So investiert man sieben Stunden am Samstag für ein Handballspiel, bei dem deutlich mehr herausspringen musste. Die Gastgeber hatten mit ihrem Mittelmann Levin Louis den auffälligsten Angreifer, den wir mit seiner Körpertäuschung nie in den Griff bekamen. Letztlich zweifle ich jetzt an mir selbst“, meinte JSG Coach Andi Schröder.