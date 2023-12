Handball RPS Oberligen Jugend 13.12.23 Schweicherinnen unterliegen beim Ligaprimus in Marpingen unverdient

Was dann nach dem Wechsel auf dem Spielfeld geschah, will Burg nicht weiter kommentieren. Zunächst kassierte der Schweicher Coach eine Verwarnung in der 29. Minute, seine Mannschaft lag beim 17:16 (31.) erstmals zurück, drehte die Begegnung aber nach dem 18:17 zum 18:23 (41.), doch was dann passierte, lässt sich nur erahnen. In der Restspielzeit kamen die Gäste zu keinem Tor mehr, mussten zwei Zeitstrafen gegen Anna Ferring und Lea Burg einstecken und kassierten nach dem Siebenmeter Ausgleichstreffer der Gastgeberinnen in Minute 45:16 den entscheidenden Treffer zum 24:23. Als die Gastgeberinnen und zeitgleich auch Schweichs Co-Trainer Florian Weins eine Zeitstrafe einstecken mussten, scheiterten die Gäste vom Punkt und nach den Auszeiten hüben wie drüben brachte der Tabellenführer eine schmeichelhaften Sieg über die Zeit, der sicher nicht verdient war und der einiges an Fragen aufwirft.