Handball RPS Oberligen Jugend 13.4.24 Lokalderby der weiblichen C-Jugend steigt in Schweich

HSC Schweich - HSG Wittlich (Sonntag, 13,15 Uhr, Stefan Andres Halle)

Ausgangslage: Am vorletzten Spieltag kommt es am Sonntag zum mit Spannung erwarteten Lokalderby zwischen dem HSC Schweich und der HSG Wittlich! Beide Teams könnten am Ende die Vizemeisterschaft erringen, die besseren Karten hat aber derzeit das Team des Schweicher Trainers Sascha Burg. Die Mannschaft konnte nicht nur das Hinspiel in Wittlich knapp für sich entscheiden, hat auch im letzten Saisonspiel beim Tabellenletzten in Wörth eine wesentlich einfachere Aufgabe als der Mitkonkurrent um Platz 2, die HSG Wittlich. Das Eifel-Team muss im letzten Saisonspiel zuhause gegen den Tabellenführer aus Welling/Bassenheim ran.

Personal: „Wir hoffen auf unsere Bestbesetzung“, so Burg.

Prognose: „Nach einer vierwöchigen Spielpause freuen wir uns auf die zwei letzten Spiele in der anstehenden Saison. Das kommende Heimspiel wird meiner Einschätzung nach ähnlich wie im Hinspiel eine enge Kiste. Die Mannschaft mit der besseren Tagesform wird die Halle als Sieger verlassen.“ glaubt der HSC Trainer Sascha Burg.