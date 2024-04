Handball RPS Oberligen Jugend 13.4.24 JSG Bernkastel-Wittlich wahrt mit klarem Heimspielerfolg die Chance auf die Vizemeisterschaft

„Von Beginn an haben wir das Spiel beherrscht, waren in Angriff, Abwehr und Torhüterbereich deutlich besser als der Gast. Früh war erkennbar, das wir das Spiel deutlich gewinnen können, zumal die Gäste erkennbar Probleme mit dem Harz hatten. So kamen wir immer wieder zu leichten Ballgewinnen. Nach der Pause habe wir im Angriff viel gewechselt, aber am Ende war der Sieg auch in der Höhe verdient. Aus der geschlossenen Mannschaftsleistung muss man diese Woche Felix Molecki mit seinen 14 Treffern hervorheben. Er hat immer wieder die Lücken gesucht und gefunden“, lobte Gierenz