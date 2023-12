Handball RPS Oberligen Jugend 16./17.12.23 Schweicherinnen zum Liga-Primus nach Marpingen (weibliche B) - Doppelspieltag der Schweicher Mädels beginnt am Mittwochabend (weibliche C)

Ausgangslage: Bereits am Mittwochabend muss das Team von Trainer Sascha Burg in Marpingen ran, hat dann noch am Sonntag die Begegnung in heimischer Halle gegen Mainz-Bretzenheim vor der Brust, ehe es in die wohlverdiente Winterpause geht. Anders als bei der B-Jugend dürfte das HSC Team in der C-Jugend durchaus Chancen haben, sich in Marpingen durchzusetzen und damit den Anschluss an den TV Nieder-Olm zu halten, der derzeit auf Platz 1 der Liga angekommen ist. Die Gastgeberinnen wollen ihre Negativserie mit drei Niederlagen in Folge endlich stoppen und sich aus dem Tabellenkeller absetzen.