Handball RPS Oberligen Jugend 16./17.3.2024 Schweicher C-Jugend Mädels stellen Heimstärke unter Beweis

Die Schweicher Mädels stellten am Mittwochabend ihre Heimstärke erneut unter Beweis und setzten sich nach einem engen Spiel gegen die Gäste aus dem Saarland glücklich aber verdient durch. Es bleibt damit bei erst einer Heimniederlage, die die Mannschaft zum Saisonauftakt gegen den jetzigen Tabellenführer aus Welling/Bassenheim einstecken musste. Das Team von Trainer Sascha Burg sichert damit Platz 2 in der Tabelle ab! Es wurde das erwartet knappe Spiel zwischen beiden Teams, bei dem die Führungen in der ersten Hälfte hin und her wechselten. Bis 6:5 (9.) hatte das Burg-Team die Nase vorn, dann legten die Gäste über 6:7 bis 11:12 (21.) eine ständige ein bis zwei Tore Führung vor. Kurz vor dem Wechsel drehten die Moselanerinnen dann die Begegnung wieder zum 13:13 und mit dem Treffer von Antonia Weins ging es mit der 14:13 Führung in die Kabine. Ähnlich der Verlauf der zweiten Hälfte, in den die Schweicherinnen beim 18:16 (30.) mit zwei Toren führten, ehe die Auszeit der Gäste dafür sorgte, dass die Saarländerinnen wieder ausglichen, allerdings in der Folge bis zum 25:24 (47.) die Nase wieder vorne hatten. Die Zeitstrafe gegen die Gäste und die Auszeit der Gastgeberinnen führten dann zum 26:24 Siegtreffer durch Lea Burg.