Handball RPS Oberligen Jugend 17./18. Februar 2024 Wittlicherinnen müssen beim Ligaprimus in Marpingen ran (weibliche B) - Spitzenspiel für weibliche C der HSG Wittlich

Prognose: „Im Hinspiel haben wir eins unserer schwächeren Spiele gezeigt! 20 gute Minuten in der zweiten Halbzeit dank einer gute Abwehr haben wir am Ende glücklich gewonnen. So liegt der Schlüssel zum Erfolg in diesem Spiel in der Abwehr, mit der wir das schnelle Spiel, vor allem den Parallelstoß der Gäste unterbinden wollen Dabei müssen wir auch das Zusammenspiel zwischen Rückraum und Kreis in den Griff bekommen. Im Angriff sind wir individuell so stark, dass wir uns auch gegen die unterschiedlichen Abwehrformationen durchsetzen können und Lösungen haben. Hier sind wir gut vorbereitet“, weiß Gierenz.