Handball RPS Oberligen Jugend 17./18.2.2024 ärgerliche Niederlage für Wittlicherinnen beim Ligaprimus in Marpingen (weibliche B) - Schweicherinnen sorgen mit Sieg über Nieder-Olm für Überraschung des Spieltages (weibliche B)

Auf den Meisterschaftskandidat aus Nieder-Olm traf das Team von Trainer Sascha Burg am Samstagnachmittag in der Zelthalle in Schweich und bot den Favoritinnen über weite Strecken ein Spiel auf Augenhöhe, sorgte in den Schlussminuten für die Überraschung des Spieltages. Die Anfangsminuten gehörten den Moselanerinnen, die mit ihrem 4:1 (5.) Start gut ins Spiel fanden und bis 6:4 (9.) die Nase vorne hatten. Doch dann blieben die Gastgeberinnen 12 Minuten ohne Torerfolg und jetzt drehten die Gäste das Spiel über 6:9 (21.), ehe sich die Mannschaft fing und bis zur Pause wieder auf 9:10 herankam. Den besseren Start in die zweite Hälfte gelang dann von Gästetrainer Daniel Fellenzer, dass sich erneut auf drei Tore auf 9:12 (30.) absetzte und nach der ersten vier Tore Führung beim 10:14 (32.) auf dem Wege schien, das Spiel vorzeitig zu entscheiden. Doch Schweich stemmte sich gegen die drohe Niederlage, verkürzte beim 15:16 (38.) auf ein Tor und war auf dem besten Wege, das Spiel noch einmal spannend zu machen. Die Auszeit der Gastgeberinnen in der 42. Minute führte im Anschluss zum Ausgleichstreffer durch Anna Ferring (18:18/43.) und als Lea Burg mit ihrem elften Treffer zum 19:18 (45.) „einnetzte“, schien sich die Überraschung anzudeuten. Gästetrainer Fellenzer zog die Reißleine, nahm die Auszeit, doch das spielte den Gastgeberinnen in die Karten. Angetrieben von ihrer überragenden Torschützin Lea Burg setze sich das Gastgeberteam am Ende verdient mit 22:18 durch.