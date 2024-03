Handball RPS Oberligen Jugend 2./3. März 2024 Wittlicherinnen verlieren auch das Rückspiel gegen Budenheim (weibliche B)

Budenheim wird der Favoritenrolle in Wittlich gerecht und festigt mit dem Sieg Platz 2 in der Tabelle! Wie im Hinspiel musste sich das Team von Trainerin Andi Czanik mit zwei Toren geschlagen geben. Auf eine personell gut aufgestellte Gästemannschaft trafen die Eifelanerinnen am Samstagnachmittag in eigener Halle und es entwickelte sich von Beginn an eine ausgeglichen geführte Begegnung, in der die Teams taktisch gut aufeinander eingestellt waren. Dabei bestimmten die Abwehrreihen das Spiel, in dem die Gäste beim 2:5 (10.) Wittlich zur ersten Auszeit zwangen. In der Folge verteidigten die Gäste ihren Vorsprung nach dem 6:10 (15.) bis zum 10:12 (20.) nahmen dann die Auszeit. Doch diese Auszeit spielte zunächst den Eifelanerinnen in die Karten, die zum 12:12 (22.) ausglichen, ehe die Gäste aus dem Landkreis Mainz-Bingen sich wieder die zwei Tore Führung zur Pause herausarbeiteten.